SANITAT
Els fisioterapeutes lamenten llistes d’espera de fins a dos mesos
El col·lectiu prepara una bateria de propostes pel ministeri per tal de millorar la situació del sector, que no pot respondre a la demanda
Els fisioterapeutes no donen a l’abast. Les llistes d’espera continuen sent llarguíssimes i el col·lectiu, preocupat per la situació que s’allarga en el temps, ja està treballant en un conjunt de propostes que preveu presentar pròximament al ministeri de Salut amb l’objectiu de revertir aquesta dinàmica preocupant.
“La situació actual és difícil de quantificar, hi ha persones a qui truquem al cap d’un mes, d’altres poden tardar més de dos mesos”, va explicar Theo Rogue, president del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes, que assegura que molts pacients opten per reservar hora amb diversos professionals alhora i acabar anant amb qui els pot atendre abans. En altres casos, són els mateixos fisioterapeutes qui, davant la saturació, intenten derivar pacients entre companys de la zona per repartir la càrrega de feina i escurçar els terminis d’espera.
Sigui com sigui, el volum de treball continua creixent, i segons Rogue, això es deu al fet que “hi ha una demanda creixent i una varietat de patologies i tractaments que cada vegada abracen més àmbits, cosa que fa que hàgim d’atendre més casos i amb més complexitat”.
El col·legi professional ha previst una sèrie de reunions amb el ministeri de Salut per posar sobre la taula solucions concretes tant a la saturació com a la manca d’eficiència en determinats processos administratius. En aquest sentit, una de les propostes centrals que es plantejaran serà la millora de la comunicació i la coordinació entre el ministeri, la CASS i els mateixos fisioterapeutes. L’objectiu principal és agilitzar tràmits com el traspàs de receptes, garantir un retorn d’informació més directe i millorar la gestió general de la demanda.
“La idea és trobar una forma de gestionar de manera més eficient la càrrega de treball i els diferents tipus d’intervencions que hem d’afrontar”, va assenyalar Rogue, que no descarta que, un cop implementades aquestes millores, calgui fer una revisió de les necessitats estructurals del sistema. Tot i això, el president del col·legi va voler deixar clar que la solució no passa necessàriament per un increment massiu del nombre de professionals. “No es tracta de posar 500 fisioterapeutes més de cop, però si un cop aplicats els canvis veiem que la situació no millora, llavors sí que plantejarem la necessitat d’ampliar la plantilla”.
El sector apunta a l'augment de tractaments com una de les causes
Amb tot, des del col·legi es mostra confiança que amb una millor organització, més coordinació entre agents implicats i una visió a mitjà termini, es podrà començar a descongestionar un sistema que, ara mateix, es troba al límit de la seva capacitat operativa.
Tarifa de la CASS
Una altra reivindicació històrica del sector és la insuficiència de la tarifa que la CASS abona a les clíniques per cada tractament realitzat a un pacient. L’any passat, aquesta xifra va experimentar un lleu increment de dos euros, situant-se en 16,38 euros en els casos en què cal intervenir sobre una part concreta del cos. Quan la intervenció afecta dues extremitats, l’import puja fins a 20,20 euros. Tot i això, continua sent una quantitat considerada molt baixa pels professionals, fet que ha provocat que alguns optin per desafiliar-se de la CASS.