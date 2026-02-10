Prestacions socials
Les prestacions de solidaritat creixen un 14,6% i superen els 5,3 milions
La mitjana mensual de persones beneficiàries es va situar en 399, amb una major presència de dones que d’homes
La despesa destinada a prestacions no contributives i pensions assistencials va superar els 14,8 milions d’euros durant el 2025, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Pel que fa a les prestacions de solidaritat, l’import total destinat va ascendir a 5,36 milions d’euros, un 14,6% més que l’any anterior.
L’increment ve impulsat principalment per l’augment de les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20 i de les pensions de solidaritat per a la gent gran, que continuen a l’alça tant en import com en nombre de beneficiaris .
La mitjana mensual de persones beneficiàries es va situar en 399, amb una major presència de dones que d’homes. I d'aquets receptors de les ajudes, unes 227 persones eren andorranes, 95 espanyoles, 56 portugueses , 7 franceses i 14 d'altres nacionalitats. La major part dels perceptors tenien entre 46 i 65 anys, mentre que territorialment Andorra la Vella i Escaldes-Engordany concentren el gruix de les ajudes. La primera parròquia conté 158 dels preceptors, emntre que Escaldes, 87, a Sant Julià n'hi havia 60 i 55 a Encamp. La resta de beneficiaris resideixen a La Massana, Canillo i Ordino.
Les pensions de solidaritat per a la gent gran van representar la partida més important, amb una despesa de 9,41 milions d’euros, un 14,2% més que el 2024. De mitjana, 1.425 persones van rebre aquesta prestació cada mes, gairebé el 90% de les quals tenen entre 65 i 85 anys. Les dones continuen sent majoritàries entre els beneficiaris, i Andorra la Vella és la parròquia amb més perceptors, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp.
En canvi, les pensions no contributives del ministeri d’Afers Socials van continuar la tendència descendent. El 2025 s’hi van destinar 45.721 euros, amb una mitjana mensual de 12 beneficiaris, tots majors de 95 anys. Tant l’import com el nombre de perceptors han disminuït de manera continuada els darrers anys, un fet que reflecteix el caràcter residual d’aquesta prestació dins el sistema d’ajudes socials del país.
