AFERS SOCIALS
Govern destina 2,4 milions a les pensions de solidaritat
El ministeri d’Afers Socials ha destinat un total de 2.401.116,05 euros a les pensions de solidaritat per a la gent gran, que es donen per completar la jubilació fins a arribar al salari mínim durant el tercer trimestre de l’any. Les dades publicades per Estadística ahir indiquen que 975 prestacions han estat per a dones i la nacionalitat majoritària és l’espanyola. Un 89,7% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys i Andorra la Vella és la parròquia amb més residents que cobren aquesta prestació.