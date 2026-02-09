SALUT MENTAL
El Ròdol atén prop de 2.500 pacients en els tres primers mesos d’activitat
El Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, el Ròdol, ha registrat 7.500 visites i prop de 2.500 pacients en els tres primers mesos de funcionament. El cap del servei, Joan Soler, va fer un balanç positiu d’aquesta nova etapa: “Fa quasi tres mesos que estem en aquesta nova instal·lació i estem molt contents”, va assegurar a l’agència de notícies ANA. El servei ha posat en marxa un nou sistema de registre per tenir una radiografia més precisa de l’activitat real i s’espera disposar d’un desglossament per tipologia de consulta. L’alcohol quant a les addiccions i depressió i ansietat pel que fa a trastorns mentals són els diagnòstics més freqüents en adults.
