Catalunya
Retards als trens de Renfe per la vaga de maquinistes
La companyia ha habilitat una web on es poden consultar els trens afectats
La vaga de maquinistes de Renfe, iniciada aquest dilluns a mitjanit i convocada per als dies 9, 10 i 11 de febrer, ha provocat incompliments dels serveis mínims i greus afectacions a la mobilitat ferroviària. Des de primera hora del matí s’han registrat cancel·lacions, retards i manca d’informació a la majoria d’estacions, fet que ha obligat molts usuaris a buscar mitjans de transport alternatius.
A Catalunya, la situació ha estat marcada per la resignació i la indignació dels viatgers. A estacions com Sants, Girona, Mataró, Tàrrega, Vilanova i la Geltrú o Fabra i Puig s’han produït llargues cues, trens suprimits i combois que no han sortit tot i estar previstos dins dels serveis mínims.
Renfe ha reconegut que no s’estan complint tots els serveis mínims i ha recomanat als usuaris utilitzar transports alternatius. La companyia també ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes per als viatgers que decideixin no desplaçar-se durant els dies de vaga. Segons dades de l’empresa, el seguiment de l’aturada en el torn de matí ha estat de l’11,6% del conjunt de la plantilla, percentatge que baixa a l’11,2% si es comptabilitza també el torn de nit. Renfe també ha posat a disposició dels viatgers una pàgina web on es pot consultar si el tren que s'ha d'agafar ha estat afectat per la vaga.
El sindicat de maquinistes Semaf ha xifrat en el 100% el seguiment de la vaga entre els maquinistes i ha atribuït l’incompliment dels serveis mínims a “problemes de mala gestió en l’organització dels trens”, segons informen mitjans espanyols. El sindicat ha recordat que, en tractar-se d’un servei essencial, els treballadors estan obligats a complir els mínims decretats, però que les empreses no poden programar més trens dels establerts.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha denunciat també que els serveis mínims no s’estan respectant i ha reclamat a Renfe que garanteixi la mobilitat amb mitjans alternatius allà on els trens no circulin. Tot i respectar el dret a vaga, Paneque ha insistit que els serveis mínims “s’han de complir”.
La vaga té abast estatal i arriba després del caos ferroviari de les darreres setmanes a Catalunya, agreujat per l’accident mortal de Gelida. En total, Renfe suprimirà 955 trens arreu de l’Estat espanyol durant els tres dies d’aturada, 683 dels quals corresponen a serveis de mitjana distància i Rodalies. Els sindicats reclamen millores en la seguretat ferroviària i un canvi profund en el model de gestió del servei.