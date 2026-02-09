Mobilitat

Els maquinistes desconvoquen la vaga després d'arribar a un acord amb el govern d'Espanya

El ministeri de Transports espanyol incrementarà la inversió un 50% en manteniment ferroviari

Un tren de rodalies travessant la Cerdanya.

Un tren de rodalies travessant la Cerdanya.

Redacció
Andorra la Vella

Els sindicats CCOO, UGT i Semaf de maquinistes han arribat a un acord amb el ministeri de Transports del govern espanyol per desconvocar la vaga de maquinistes que havia començat aquest dilluns i que s’havia d’allargar fins dimecres. La decisió s’ha pres després d’una reunió d’unes quatre hores, celebrada poc després de l’inici d’una aturada general que ha provocat cancel·lacions i retards tant a la xarxa d’alta velocitat com als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid.

En sortir de la trobada, els sindicats han confirmat que suspendran la protesta després d’assolir un pacte que dona resposta a les seves demandes de més personal i un increment de les inversions en manteniment i seguretat ferroviària, segons han informat diversos mitjans espanyols. El secretari general de Semaf, Diego Martín, ha qualificat l’acord de “històric per al ferrocarril” i ha destacat que inclou una millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal.

El govern espanyol, amb el vistiplau també del ministeri d’Hisenda, ha aprovat un increment de la inversió en manteniment ferroviari superior al 50%. El ministre de Transports, Óscar Puente, té previst reunir-se amb els sindicats per acabar de tancar l’acord, amb l’objectiu que demà el servei ferroviari pugui reprendre’s amb normalitat.

