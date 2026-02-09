Mobilitat
Els maquinistes desconvoquen la vaga després d'arribar a un acord amb el govern d'Espanya
El ministeri de Transports espanyol incrementarà la inversió un 50% en manteniment ferroviari
Els sindicats CCOO, UGT i Semaf de maquinistes han arribat a un acord amb el ministeri de Transports del govern espanyol per desconvocar la vaga de maquinistes que havia començat aquest dilluns i que s’havia d’allargar fins dimecres. La decisió s’ha pres després d’una reunió d’unes quatre hores, celebrada poc després de l’inici d’una aturada general que ha provocat cancel·lacions i retards tant a la xarxa d’alta velocitat com als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid.
En sortir de la trobada, els sindicats han confirmat que suspendran la protesta després d’assolir un pacte que dona resposta a les seves demandes de més personal i un increment de les inversions en manteniment i seguretat ferroviària, segons han informat diversos mitjans espanyols. El secretari general de Semaf, Diego Martín, ha qualificat l’acord de “històric per al ferrocarril” i ha destacat que inclou una millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal.
NACIONAL
Retards als trens de Renfe per la vaga de maquinistes
Redacció
El govern espanyol, amb el vistiplau també del ministeri d’Hisenda, ha aprovat un increment de la inversió en manteniment ferroviari superior al 50%. El ministre de Transports, Óscar Puente, té previst reunir-se amb els sindicats per acabar de tancar l’acord, amb l’objectiu que demà el servei ferroviari pugui reprendre’s amb normalitat.