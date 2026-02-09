ELECCIONS PRESIDENCIALS
Els residents portuguesos es decanten pel líder ultradretà
André Ventura va aconseguir 495 vots, un 64,11% del total
Els electors portuguesos residents a Andorra van participar aquest cap de setmana en la segona volta de les eleccions presidencials de Portugal. Segons dades del consolat, van votar un total de 772 ciutadans dels 7.564 que estaven cridats a les urnes. Pel que fa als resultats, el líder de la ultradreta, André Ventura, va ser el candidat més votat entre la comunitat resident i va obtenir 495 vots, un 64,11% del total, una xifra que li permet imposar-se amb claredat al seu principal rival. El candidat socialista, António José Seguro, va aconseguir 171 vots, un 22,15%. A més, s’han registrat dos vots en blanc i quatre de nuls. Els resultats globals, però, donaven per triomfador a l’hora del tancament de l’edició Seguro. Amb un 80% del vot escrutat, comptava amb el 64% dels sufragis.
Paula Zeppa
Els comicis es van celebrar a les dependències del consolat de Portugal, on es va habilitar la mesa electoral durant el cap de setmana. El procés es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables i hi va haver un degoteig constant de votants al llarg del dia, amb més concentració diumenge. La jornada electoral ha permès als portuguesos residents participar en una decisió clau per al futur polític del seu país. La segona volta va ser necessària després que cap candidat aconseguís la majoria absoluta en la primera.