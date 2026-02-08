POLÍTICA
Els residents portuguesos tenen una nova jornada per elegir president
Les votacions al consolat s’han repartit en dos dies i ahir al migdia se n’havien recollit unes cent
El consolat de Portugal a Andorra va acollir ahir i avui la segona volta de les eleccions presidencials portugueses, en una jornada clau que enfronta el candidat socialista António José Seguro amb el líder de la ultradreta André Ventura. El procés electoral es duu a terme a les dependències consulars, on estan cridats a votar un total de 7.564 ciutadans portuguesos inscrits al cens, residents al Principat.
Les votacions es van poder fer des d’ahir dissabte 7 i avui diumenge 8, en horari ininterromput de vuit del matí a set de la tarda. La presidenta de mesa, Susana Pereira, va explicar al Diari que el ritme de participació durant les primeres hores va ser tranquil, “aproximadament un centenar de votants han vingut al llarg del matí”. Pereira va detallar que la jornada s’estava desenvolupant amb total normalitat i sense incidències.
“Votar és una responsabilitat gran i com a ciutadans hem d’aportar”
Tot i això, confia que la participació augmenti durant el segon dia. “Esperem que diumenge vinguin més gent a votar”, va assenyalar, tot recordant que a la primera volta es van registrar 491 vots, una xifra que considera positiva. Per poder exercir el dret de vot, els residents portuguesos han de desplaçar-se fins al consolat només amb la Cartão de Cidadão, el document nacional d’identitat portuguès, i estar registrats al consolat.
En la primera volta dels comicis a nivell estatal, celebrada fa dues setmanes, António José Seguro va ser el candidat més votat amb un 31% dels sufragis, mentre que André Ventura va obtenir el 23,5% dels vots. Com que cap dels aspirants va superar el llindar del 50% necessari, la llei obliga a celebrar aquesta segona volta tan sols amb els dos candidats més votats. Al Principat, però, el candidat d’ultradreta va rebre 340 vots, un 69% dels vots dels residents, molt davant dels 48 que va aconseguir el líder socialista, la qual cosa mostra una clara preferència per André Ventura.
Un total de 7.564 residents portuguesos estan cridats a les urnes
Entre els votants, Maria Ribeiro, que va acudir al migdia al consolat acompanyada de la seva parella i va destacar la importància del moment. “Estic molt contenta de poder venir a votar; és una responsabilitat molt gran i crec que com a ciutadans hem d’aportar amb el que podem”, va afirmar.