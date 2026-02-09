Estadística
Els residents van fer un 75% de les compres d'habitatges a Andorra el 2025
El Govern atribueix l'increment d'operacions de no residents a la moratòria pel canvi de llei
Les persones residents a Andorra van fer el 75,1% de totes les adquisicions d’immobles realitzades per persones físiques durant el 2025, segons informa el Govern fent referència a les dades que el departament d'Estadística ha de publicar. L'executiu ressalta que els residents també són els que lideren les compres en el cas de les fetes per persones jurídiques amb un 70% de les compres efectuades per societats constituïdes íntegrament per residents, mentre que només el 19,4% corresponen a empreses amb una participació resident inferior al 50%. El Govern afirma que "aquestes xifres confirmen que la presència estrangera en el mercat immobiliari continua sent minoritària en termes estructurals"
El Govern indica que les dades revelen que el 2025 ha estat especialment intens en activitat immobiliària, amb un increment del 35,3% en el nombre total de transaccions i un augment del 37,3% en el volum de béns immobles transmesos. I insisteix que els residents mantenen el pes majoritari en el conjunt de les operacions.
Els moviments de compravenda protagonitzats per "no residents continuen sent limitats" i són qualificats com "puntuals i condicionats pel nou marc regulador que grava la inversió estrangera immobiliària", segons recalca el comunicat del Govern. L'executiu subratlla que l’augment del 100,3% en les compres efectuades per no residents durant el 2025 no respon a un canvi real en la dinàmica del mercat. I argumenta que la pujada "és conseqüència directa de la moratòria temporal establerta per la Llei 16/2023, que va suspendre la inversió estrangera en immobles entre el tercer trimestre del 2023 i el primer trimestre del 2024". Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/2024, que va instaurar l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, l’activitat es va reprendre, generant un efecte rebot que es reflecteix en les dades del 2025.
El Govern conclou que aquest augment de l'activitat de no residents "s’ha d’interpretar com un fenomen conjuntural i no com una tendència sostinguda", i assegura que continuarà monitorant de prop l’evolució del mercat immobiliari per garantir un desenvolupament equilibrat del sector i preservar l’accés a l’habitatge per a la població resident.