La compra ‘estrangera’ d’immobles suma 1.388 milions des de l’any 2012

L’adquisició d’immobles per part de persones físiques o jurídiques no residents va experimentar un fre l’any passat, amb menys operacions, però de més valor. Cal recordar que a final de setembre el Govern va aprovar una moratòria mentre es treballava el projecte de llei per taxar aquestes operacions i que la moratòria ha estat vigent fins a l’inici d’aquest any. Per tant, cal tenir present l’efecte d’aquest vet temporal i, quant a la quantia econòmica, l’impacte del preu a l’alça del producte immobiliari i l’aposta pel luxe. En concret l’any passat es van registrar 429 transaccions per un valor de 256,6 milions, xifra que implica un import mitjà de 598.129 euros. Les del 2022 van ser 500 per prop de 183 milions. Però anant encara més enrere es percep com s’ha enfilat el mercat immobiliari: el 2017 hi va haver 537 compres per part d’estrangers, més d’un centenar per sobre del total de l’any passat, i l’import que hi van destinar va ser de 96,4 milions. Llavors l’import mitjà de la inversió no arribava als 180.000 euros. Les dades les va recollir una nota difosa pel departament d’Estadística ahir i aporten l’evolució de l’obertura al capital forà des que es va materialitzar, l’any 2012. En el cas concret de la compra d’immobles, la suma d’operacions ha suposat 1.388 milions per prop de 5.000 transaccions.