Successos
El detingut per agredir la parella també va colpejar els agents
L'agressor va provocar danys al vehicle policial
L'home de 33 anys arrestat la matinada de diumenge per agredir la parella a Andorra la Vella també va colpejar els agents durant la detenció. L'arrest es va produir després que les patrulles de policia que es trobaven fent una prevenció a la zona veiessin l'home agredir la parella al carrer, davant d'un local d'oci nocturn. Quan els agents van intervenir per aturar-lo i socórrer la dona, l'home s'hi va resistir violentament i també els va agredir causant-los algunes lesions, així com danys al vehicle policial, informa la policia en un comunicat aquest matí.
NACIONAL
Detingut un home per una agressió a la parella a Andorra la Vella
Redacció
L'home està acusat com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra la funció pública.