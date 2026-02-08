SUCCESSOS
Detingut un home per una agressió a la parella a Andorra la Vella
Els fets han tingut lloc aquesta matinada a l’exterior d’un local d’oci, on han hagut d’intervenir dues patrulles policials
La policia ha detingut aquesta matinada un home acusat d’agredir la seva parella a l’exterior d’un local d’oci d’Andorra la Vella. Segons les primeres informacions, els fets han requerit la intervenció d’un parell de patrulles policials, que s’han desplaçat fins al lloc dels fets arran de l’incident. Diversos agents han participat en l'actuació, que ha culminat amb l'arrest de l'individu.
De moment, no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies concretes de l’agressió.