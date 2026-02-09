Solidaritat

Creand Fundació incrementa un 32% el suport a la Creu Roja i Càritas

L’aportació de 50.000 euros durant el 2025 ha permès ajudar 277 famílies, formades per 515 persones

Marta Roma, treballadora social de Càritas Andorrana, Francesca Ros, directora de Creand Fundació i Carine Leclerc , de la Creu Roja Andorrana.

Marta Roma, treballadora social de Càritas Andorrana, Francesca Ros, directora de Creand Fundació i Carine Leclerc , de la Creu Roja Andorrana.Creand Fundació.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Creand Fundació ha renovat durant el 2025 el seu compromís amb la Creu Roja Andorrana i Càritas Andorrana, donant continuïtat a les ajudes destinades a garantir l’accés a l’alimentació i als productes bàsics de les famílies en situació de vulnerabilitat del país. En conjunt, el suport econòmic a ambdues entitats ha ascendit a 50.000 euros, un 32% més que l’any anterior, i ha permès donar resposta a les necessitats bàsiques de 277 famílies, que sumen un total de 515 persones.

La directora de Creand Fundació, Francesca Ros, ha destacat que “el nostre compromís és estar a prop de les persones, estar atents a les necessitats socials i contribuir a donar resposta a situacions de vulnerabilitat que continuen presents a la societat andorrana”.

Pel que fa a la Creu Roja Andorrana, la col·laboració s’ha materialitzat, un any més, a través del reforç de la Botiga Solidària, un recurs clau que des del 2020 dona suport continuat a les famílies amb pocs recursos. Durant el 2025, aquest servei ha atès 204 famílies, integrades per 394 persones, mitjançant vuit lliuraments que han sumat 10.031 quilos de productes, equivalents a 25.137 unitats de productes de primera necessitat i lots nadalencs. Del total distribuït, el 87,3% han estat aliments i la resta productes d’higiene personal i de la llar. L’aportació de Creand Fundació a aquest projecte ha estat de 35.270 euros. La coordinadora de la Botiga Solidària, Carine Leclerc, ha remarcat que “el suport continuat de Creand Fundació permet oferir una gamma més diversa i equilibrada de productes i adaptar millor l’ajuda a les necessitats de cada llar”.

Paral·lelament, el 2025 ha estat un any de transformació per a Càritas Andorrana amb la implantació del nou model d’ajuda Jo com tu, basat en targetes de prepagament, després del tancament del Banc d’Aliments el febrer passat. Gràcies a aquest sistema, 73 famílies, que agrupen 121 persones, s’han beneficiat de 163 ajuts alimentaris, un 36% dels quals han respost a situacions puntuals o d’emergència. Creand Fundació ha finançat les compres efectuades entre gener i novembre per un import de 14.706 euros, aproximadament el 30% del cost total del projecte, i a inicis d’any també va col·laborar amb una donació de 185,96 quilos de productes d’higiene i per a la llar. Segons la treballadora social de Càritas Andorrana, Marta Roma, “les famílies han valorat molt positivament aquest nou enfocament, que posa la persona al centre i dignifica l’accés a l’ajut, preservant la confidencialitat i fomentant l’autonomia”.

tracking