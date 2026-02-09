Solidaritat
Creand Fundació incrementa un 32% el suport a la Creu Roja i Càritas
L’aportació de 50.000 euros durant el 2025 ha permès ajudar 277 famílies, formades per 515 persones
Creand Fundació ha renovat durant el 2025 el seu compromís amb la Creu Roja Andorrana i Càritas Andorrana, donant continuïtat a les ajudes destinades a garantir l’accés a l’alimentació i als productes bàsics de les famílies en situació de vulnerabilitat del país. En conjunt, el suport econòmic a ambdues entitats ha ascendit a 50.000 euros, un 32% més que l’any anterior, i ha permès donar resposta a les necessitats bàsiques de 277 famílies, que sumen un total de 515 persones.
La directora de Creand Fundació, Francesca Ros, ha destacat que “el nostre compromís és estar a prop de les persones, estar atents a les necessitats socials i contribuir a donar resposta a situacions de vulnerabilitat que continuen presents a la societat andorrana”.
Pel que fa a la Creu Roja Andorrana, la col·laboració s’ha materialitzat, un any més, a través del reforç de la Botiga Solidària, un recurs clau que des del 2020 dona suport continuat a les famílies amb pocs recursos. Durant el 2025, aquest servei ha atès 204 famílies, integrades per 394 persones, mitjançant vuit lliuraments que han sumat 10.031 quilos de productes, equivalents a 25.137 unitats de productes de primera necessitat i lots nadalencs. Del total distribuït, el 87,3% han estat aliments i la resta productes d’higiene personal i de la llar. L’aportació de Creand Fundació a aquest projecte ha estat de 35.270 euros. La coordinadora de la Botiga Solidària, Carine Leclerc, ha remarcat que “el suport continuat de Creand Fundació permet oferir una gamma més diversa i equilibrada de productes i adaptar millor l’ajuda a les necessitats de cada llar”.
Paral·lelament, el 2025 ha estat un any de transformació per a Càritas Andorrana amb la implantació del nou model d’ajuda Jo com tu, basat en targetes de prepagament, després del tancament del Banc d’Aliments el febrer passat. Gràcies a aquest sistema, 73 famílies, que agrupen 121 persones, s’han beneficiat de 163 ajuts alimentaris, un 36% dels quals han respost a situacions puntuals o d’emergència. Creand Fundació ha finançat les compres efectuades entre gener i novembre per un import de 14.706 euros, aproximadament el 30% del cost total del projecte, i a inicis d’any també va col·laborar amb una donació de 185,96 quilos de productes d’higiene i per a la llar. Segons la treballadora social de Càritas Andorrana, Marta Roma, “les famílies han valorat molt positivament aquest nou enfocament, que posa la persona al centre i dignifica l’accés a l’ajut, preservant la confidencialitat i fomentant l’autonomia”.