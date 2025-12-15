SOLIDARITAT
La botiga solidària de la Creu Roja atén 67 famílies el 2025
L’any tanca amb més de 13 tones d’aliments recollits de donacions
La botiga solidària de la Creu Roja Andorrana continua sent un servei essencial per a moltes persones del país. Actualment, ofereix ajuda a 67 famílies, 122 persones, i funciona gràcies al treball de 22 voluntaris de l’entitat. La botiga atenia a mitjans d’any un total de 73 nuclis familiars. Tot i que la dada actual és lleugerament més baixa, la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, explica a l’Agència ANA que, malauradament, la botiga continua sent un servei molt important i que el nombre de persones que sol·liciten ajuda no presenta una tendència decreixent. La presidenta de l’entitat indica que al llarg d’aquest any s’han recollit més de 13 tones d’aliments gràcies a la col·laboració dels supermercats i entitats del país. “Aquesta sinergia és molt positiva. Gràcies a això, moltes famílies poden gaudir i beneficiar-se. El país sencer és sensible a la necessitat de certes persones i tothom intenta ajudar a la seva manera, amb aliments, aportacions econòmiques o ajudes voluntàries”, afegeix. Un dels reptes als quals s’està fent front des de la botiga és poder oferir més aliments frescos, ja que són més difícils d’obtenir.