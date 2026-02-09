Tribunals
Corts deixa en llibertat l'acusat de violar una noia en una discoteca d'Andorra la Vella
Els magistrats han acceptat la petició de la defensa, que va insistir que el jove "no és culpable"
El Tribunal de Corts ha decidit deixar en llibertat provisional el turista francès acusat de violar una jove als lavabos d'una discoteca d'Andorra la Vella el 27 d'octubre de 2024. Els magistrats han acceptat la petició de la defensa, que va insistir que el jove "no és culpable" i que la relació sexual "va ser consentida, molt breu i sense penetració efectiva". L'home ha sortit de la Comella aquest matí i ja va camí de França, d'on és originari. La lectura de la sentència està prevista per al proper 11 de març.
La vista oral es va celebrar la setmana passada al Tribunal de Corts. Durant el judici, la Fiscalia i l'acusació particular van mantenir que hi va haver un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació i van ratificar la petició de vuit anys i dos mesos de presó, a més de 10 anys d’allunyament, 20 anys d’expulsió del Principat i 22.000 euros d’indemnització per danys físics, psicològics i per responsabilitats civils.
La defensa, però, va al·legar que no hi va haver "penetració efectiva, perquè l'home no podia mantenir una erecció", a causa de l'embriaguesa. Els fets, segons la lletrada defensora, van consistir en petons, tocaments i una fel·lació de curta durada, amb intents fallits de relació vaginal.
NACIONAL
La defensa qüestiona l’estat de la víctima
Abel Rivera