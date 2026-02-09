Successos

Arrestat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,70 a la frontera del riu Runer

La policia també va detenir dos homes més per conduir borratxos a Andorra la Vella

Un vehicle de la policia.Fernando Galindo

La policia va arrestar un jove de 22 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,70 a la frontera del riu Runer. Els fets van passar els darrers dies, on la policia també va detenir dos conductors de 23 i 30 anys a Andorra la Vella, amb taxes d'1,09 i 1,66, respectivament. 

La policia també va controlar un home de 27 anys i no resident a la frontera del riu Runer perquè tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per creació de document privat inautèntic

Un home de 39 anys també va ser arrestat a la capital com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.

