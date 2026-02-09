EDUCACIÓ
Arrenca el concurs de mestres i professors amb 45 aspirants
Estan en joc 28 places i la de més candidats és la de mestre de francès
El nou concurs de places d’Educació per consolidar llocs de treball amb personal fix comença avui amb la prova professional oral, que es repartirà en dues jornades. La convocatòria difosa la setmana passada cita 45 candidats per a les 28 places que s’oferten, 14 de mestre i 14 més de professor. Però s’engloben fins a sis subconcursos en funció de si el docent és per a primària o secundària i de les matèries, amb la qual cosa la concurrència és molt variable. La que en suma més és la de mestre de francès, que també és la que compta amb més places, un total de deu. Els candidats eren 17 la setmana passada, tot i que 3 tenien el condicionant de provisionalment aptes a l’espera d’algun tràmit extra. Per a les dues de mestre de plàstica hi havia dos candidats (un d’apte i un de provisionalment apte) i, per a les dues d’educació física, sis (quatre d’aptes i dos de provisionalment aptes).
Quant a les 14 places de professor, el nombre de candidats està molt igualat. Per a les cinc que s’ofereixen de professor de ciències, eren nou (un de provisional); per a les cinc de matemàtiques, únicament tres (amb la qual cosa quedaran places lliures en aquesta primera convocatòria); i per a les quatre d’educació física, sis.
En aquesta primera crida es poden presentar els interins que hagin treballat de forma ininterrompuda en el mateix lloc de treball durant un període mínim de cinc anys, amb la qual cosa es dona prioritat als eventuals de llarga trajectòria perquè obtinguin una plaça de funcionari. Després de la prova oral, hauran de superar la professional escrita, el psicotècnic i una entrevista. Entre el curs passat i aquest es van consolidar 26 places i amb aquest nou edicte s’avança en l’objectiu d’estabilitzar 75 places d’interins estructurals aquesta legislatura.