EDUCACIÓ
El sindicat d’Ensenyament celebra que es formi els alumnes en IA
Esteves afirma que és “un bon pas” per explicar-ne els riscos i usar-la correctament
El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, va valorar positivament les càpsules educatives sobre intel·ligència artificial impulsades pel ministeri d’Educació, en què alumnes de 3r d’ESO dels tres sistemes educatius rebran classes sobre aquesta temàtica. Considera que “es tracta d’un bon pas per conscienciar els joves sobre els riscos associats a la tecnologia i per ensenyar a utilitzar-la de manera responsable i ètica”. Va destacar que aquests coneixements no només ajuden dins l’aula, sinó també en la vida personal de l’alumnat, i va afirmar que el sistema educatiu va en bon camí a l’hora de formar tant els estudiants com el professorat en l’ús de la IA.
NACIONAL
Utilització ètica de la IA
Paula Zeppa
“Cada vegada és més evident l’impacte de la IA i de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu“
L’any passat es va dur a terme una enquesta entre docents de les escoles del país per conèixer si existia preocupació davant l’augment d’aquestes tecnologies. El resultat va evidenciar que un nombre considerable de professionals van mostrar inquietud, però no per la tecnologia en si, sinó pel possible mal ús que se’n pugui fer dins i fora de les classes. Esteves va assegurar que “el professorat no veu la intel·ligència artificial com un enemic, sinó com una eina amb potencial educatiu” i va subratllar que la tecnologia s’ha de saber utilitzar correctament i, a l’escola, sempre s’ha d’ulilitzar d’acord amb el criteri del docent, que és qui millor pot decidir com integrar aquesta tecnologia dins l’aula i que “cada vegada és més evident l’impacte creixent de la IA i de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu”.