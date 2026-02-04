REPORTATGE

Utilització ètica de la IA

Tres Càpsules digitals a l’aula per conscienciar els alumnes de 3r d’ESO de com actuar amb responsabilitat.

La formació en intel·ligència artificial.

Paula Zeppa
Paula Zeppa
Andorra la Vella

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha posat en marxa un programa formatiu adreçat als alumnes de tercer d’ESO dels tres sistemes educatius amb l’objectiu de sensibilitzar-los i educar-los en l’ús crític i responsable de la intel·ligència artificial, tant a l’aula com en la seva vida personal. La iniciativa s’emmarca dins del pla integral per a l’ús de bones tecnologies en educació i en el treball, impulsat pel Centre de Benestar Digital i Competències Digitals.

El director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, va explicar ahir que el projecte respon a l’encàrrec del Consell General al Govern per reforçar el benestar digital infantil. Segons va assenyalar, l’objectiu és “dotar els joves d’eines perquè siguin crítics davant l’ús de la intel·ligència artificial i entenguin tant els riscos com les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia en l’àmbit educatiu i personal”.

La formació es concreta en tres càpsules digitals allotjades en una plataforma multimèdia específica, anomenada Genially, que posa a disposició dels centres continguts pedagògics adreçats als escolars. Les càpsules es poden treballar tant a l’aula com fora del centre, i van acompanyades de materials perquè els docents puguin decidir com seqüenciar les activitats i integrar-les en la pràctica educativa quotidiana. El contingut va ser creat expressament per al context educatiu andorrà i en llengua catalana. La tutora de tercer d’ESO del col·legi Sant Ermengol Mireia Martos va detallar que les càpsules es treballen en hores de tutoria, amb una programació i una cronologia d’activitats definida. “És una edat clau, entre els 14 i 15 anys, perquè els alumnes ja tenen contacte habitual amb plataformes digitals i xarxes socials”, va explicar. El programa ja s’ha començat a aplicar i es preveu estendre’l progressivament a tot el país durant el curs.

