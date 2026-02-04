REPORTATGE
Utilització ètica de la IA
Tres Càpsules digitals a l’aula per conscienciar els alumnes de 3r d’ESO de com actuar amb responsabilitat.
El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha posat en marxa un programa formatiu adreçat als alumnes de tercer d’ESO dels tres sistemes educatius amb l’objectiu de sensibilitzar-los i educar-los en l’ús crític i responsable de la intel·ligència artificial, tant a l’aula com en la seva vida personal. La iniciativa s’emmarca dins del pla integral per a l’ús de bones tecnologies en educació i en el treball, impulsat pel Centre de Benestar Digital i Competències Digitals.
El director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, va explicar ahir que el projecte respon a l’encàrrec del Consell General al Govern per reforçar el benestar digital infantil. Segons va assenyalar, l’objectiu és “dotar els joves d’eines perquè siguin crítics davant l’ús de la intel·ligència artificial i entenguin tant els riscos com les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia en l’àmbit educatiu i personal”.
La formació es concreta en tres càpsules digitals allotjades en una plataforma multimèdia específica, anomenada Genially, que posa a disposició dels centres continguts pedagògics adreçats als escolars. Les càpsules es poden treballar tant a l’aula com fora del centre, i van acompanyades de materials perquè els docents puguin decidir com seqüenciar les activitats i integrar-les en la pràctica educativa quotidiana. El contingut va ser creat expressament per al context educatiu andorrà i en llengua catalana. La tutora de tercer d’ESO del col·legi Sant Ermengol Mireia Martos va detallar que les càpsules es treballen en hores de tutoria, amb una programació i una cronologia d’activitats definida. “És una edat clau, entre els 14 i 15 anys, perquè els alumnes ja tenen contacte habitual amb plataformes digitals i xarxes socials”, va explicar. El programa ja s’ha començat a aplicar i es preveu estendre’l progressivament a tot el país durant el curs.