MOBILITAT
Trànsit dens en diversos punts de la xarxa viària del Principat
Les retencions es registren a la sortida del país per la frontera hispanoandorrana i a l’entrada d’Encamp, Canillo i la Massana en sentit sud
El servei de Mobilitat ha informat avui de trànsit dens en diversos punts de la xarxa viària del Principat. La circulació és especialment lenta a la carretera general 1 en sentit sortida del país per la frontera hispanoandorrana. També es registren retencions a la carretera general 2 a l’entrada d’Encamp i Canillo en sentit sud, així com a la carretera general 4 a l’entrada de la Massana, també en sentit sud.
Les carreteres del país també han registrat retencions aquest matí, amb afectacions especialment destacades a Encamp. En aquest punt, les cues s’han allargat des de la central de FEDA fins al Funicamp, dificultant la circulació en sentit nord.
NACIONAL
Retencions destacades a Encamp en sentit nord aquest matí
Redacció