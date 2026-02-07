MOBILITAT
Retencions destacades a Encamp en sentit nord aquest matí
La carretera general 3, a l’entrada de la Massana, també ha registrat cues
La xarxa viària del Principat ha registrat retencions aquest matí, amb afectacions especialment destacades a Encamp. En aquest punt, les cues s’han allargat des de la central de FEDA fins al Funicamp, dificultant la circulació en sentit nord. Mobilitat també ha informat de trànsit dens a la carretera general 3, a l’entrada de la Massana, igualment en direcció nord.