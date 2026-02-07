CINEMA I ENTRETENIMENT
Andorra només projecta 17 de les 114 estrenes en català
Aquesta xifra representa el 15% de les noves pel·lícules del 2025
Només 17 de les 114 pel·lícules i documentals estrenats en català al llarg del 2025 dins del circuit comercial es van projectar als cinemes d’Andorra, una xifra que representa tot just el 14,9% del total. Així ho recull un informe de Plataforma per la Llengua sobre la presència del cinema en català, elaborat a partir de dades del departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, distribuïdores i sales d’exhibició.
Redacció
Al Principat predominen les còpies de les grans estrenes doblades
L’estudi va posar de manifest una forta desigualtat territorial en la distribució de les estrenes en català: el 85% no van arribar ni a Andorra, mentre que a Catalunya es van projectar totes. En el cas del Principat, l’informe va destacar que van predominar les còpies doblades al català, fet que va facilitar l’arribada d’algunes de les pel·lícules més taquilleres de l’any.
Plataforma per la Llengua va alertar que, fora de Catalunya, el doblatge en català té una presència residual i va recordar que la Llei del cinema de Catalunya s’incompleix de manera sistemàtica des de fa més de quinze anys. L’entitat va insistir que el problema no és la manca d’interès del públic, sinó la insuficiència d’oferta, i va reclamar més ajudes al doblatge i a la subtitulació, una promoció efectiva de les versions en català i mesures per incentivar les sales i normalitzar l’accés al cinema en aquesta llengua.