El cinema en català va sumar 7.849 espectadors l'any passat

El cinema en català projectat a Andorra va sumar un total de 7.849 espectadors durant l'any 2024, 1.265 més que el 2023, segons ha informat el ministre Guillem Casal durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'any passat, en total, es van estrenar 26 pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada en català, com 'Kung Fu Panda 4'; 'Guardiana de dracs'; 'Garfield'; 'Gladiator II'; o 'Casa en Flames', entre d'altres.

En aquest sentit, per continuar promovent l'ús de la llengua oficial, el Govern té previst destinar una partida de 37.500 euros, com ja va fer el 2024, per subvencionar el preu de l'entrada per a les pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada en català, tingui un cost de quatre euros als espectadors.