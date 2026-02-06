REPORTATGE
Subvencions a la innovació
Andorra business ajuda amb 500.000 euros cinc projectes dels àmbits de la salut i la tecnologia per reforçar la diversificació.
Andorra Business va adjudicar cinc subvencions a projectes vinculats a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) amb l’objectiu d’impulsar la diversificació econòmica del país. Els ajuts formen part de la primera convocatòria d’aquest tipus impulsada pel Govern, dotada amb 500.000 euros, segons va explicar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol.
Marsol va destacar que aquesta línia d’ajuts s’emmarca dins l’estratègia del Govern per complementar el model econòmic tradicional amb activitats de valor afegit. En total, es van rebre dotze sol·licituds –dues van quedar excloses per ser fora de termini– i de les deu avaluades, cinc van estar seleccionades: dues en l’àmbit de la tecnologia i tres en el sector de la salut. Els ajuts es faran efectius un cop els projectes hagin estat executats amb un termini màxim d’un any i mig.
En conjunt, els projectes del sector salut concentren 412.284 euros, mentre que els de tecnologia reben 87.715 euros. El Govern donarà continuïtat a aquesta política amb un pressupost de cinc milions d’euros per a innovació el 2026, dins el pla nacional d’innovació.
Pel que fa als projectes subvencionats, Cimera, SL (Cellab), impulsa un projecte pioner de biotecnologia i immunoteràpia orientat al tractament personalitzat de leucèmies agressives, que permetrà reduir de manera radical el temps de producció d’aquestes teràpies. Clirolístic Coaching, SIU, treballa en el desenvolupament de protocols de salut digital i neurociència per al tractament precoç de malalties neurodegeneratives. Saragossa Bort investiga la relació entre l’osteopatia i la salut visual mitjançant assajos clínics. Mevi Serveis, SL, desenvolupa una iniciativa tecnològica basada en l’ús de drons per a la detonació controlada d’allaus, amb l’objectiu de reduir riscos i millorar l’eficiència operativa. Finalment, Etelata desenvolupa una plataforma digital amb sensors per optimitzar la gestió intel·ligent i respectuosa amb la privadesa de persones, equips i actius en grans instal·lacions. La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va remarcar que les subvencions cobreixen entre el 40% i el 65% del cost dels projectes i que la resta és assumida pel sector privat.