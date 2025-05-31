Arnau Calvet, Biomedicina
Arnau Calvet: “Soc el primer que fa un doctorat de biomedicina al país”
Andorrà de 27 anys, president de l’Associació de Biotecnologia i investigador predoctoral a Cellab. Afirma que cal invertir en recerca i retenir el talent. Dilluns a les 19 h i a l’edifici Creand farà la ponència “Teràpies avançades: quan la ciència esdevé tractament”.
Què entenem per teràpies avançades?
Són tractaments innovadors on hi ha dos focus, la teràpia gènica i la cel·lular. És a dir, pots modificar les cèl·lules genèticament o amb estímuls externs, com els agents farmacològics. El que busques és millorar les propietats de les cèl·lules.
Aquí entren les CAR-T?
Sí, és un tipus de teràpia personalitzada, on s’agafen cèl·lules de defensa de la teva sang, els limfòcits-T, es modifiquen perquè reconeguin allò que no funcioni dins l’organisme, com una cèl·lula de càncer, i l’ataquin.
Què més tracten les teràpies avançades?
Malalties immunològiques, infarts de miocardi, malalties de ronyó, tot el que és osteoartrosi... cada cop surten més estudis i el ventall es va ampliant.
Associem teràpies avançades a tractaments personalitzats.
Sí i no. Pots tenir una cèl·lula autòloga, és a dir, una cèl·lula que extreus del pacient, modifiques i la tornes a inserir, però també hi ha la teràpia al·logènica, on a partir d’un donant, extreus unes cèl·lules, les modifiques i crees una teràpia per a diversos pacients amb una malaltia en concret.
És el cas de la seva tesi.
Exacte. En la meva investigació l’objectiu és crear una teràpia al·logènica per a pacients amb isquèmia crítica d’extremitats. Una malaltia que es caracteritza per un baix flux sanguini a les extremitats, hi ha una obstrucció a les venes i molts cops s’ha d’acabar amputant. Actualment no hi ha cura.
En quina fase està?
En la fase experimental d’I+D, mirant quins agents químics, físics, etc., són els millors per estimular aquestes cèl·lules i produir una millora en el pacient. Ara fem totes les proves en l’àmbit cel·lular. Acabada la tesi, el pròxim pas seria mirar l’efecte en un model animal.
Per què aquest àmbit?
M’apassiona el món de les teràpies cel·lulars i va sorgir l’oportunitat de fer el doctorat a Andorra, de tornar al meu país. Més no podia demanar.
Qui prendrà el relleu de la investigació?
El meu és el primer doctorat en biomedicina que es fa a Andorra, la idea seria tenir més doctorats i estudiants en el futur, però no hi ha res segur.
Cal invertir més en recerca?
Cada cop s’hi està invertint més i, de fet, jo estic agraït que el Govern em donés una beca d’ajuts al tercer cicle, però mentre que la mitjana europea del PIB en recerca és del 2,7%, aquí estem en un 0,7%. És una inversió important, però també aporta grans beneficis.