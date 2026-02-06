Llengua
Només un 15% del cinema estrenat en català el 2025 es va projectar a Andorra
Només 17 de les 114 pel·lícules i documentals estrenats en català durant el 2025 dins del circuit comercial s’han pogut veure als cinemes d’Andorra, fet que representa el 14,9% del total. La dada forma part d’un informe elaborat per Plataforma per la Llengua sobre l’exhibició de cinema en català, a partir d’informació del departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, distribuïdores i sales de cinema.
L’estudi conclou que el 85% de les estrenes en català no han arribat ni a Andorra, ni al País Valencià ni a les Illes Balears, evidenciant una distribució molt desigual fora de Catalunya, on sí que s’han projectat totes les estrenes. Només dues pel·lícules, Wolfgang i Mar i cel, s’han pogut veure als quatre territoris, i no sempre de manera simultània.
NACIONAL
El cinema en català va sumar 7.849 espectadors l'any passat
Redacció
L’informe destaca en el cas d'Andorra les còpies doblades al català han estat majoritàries, fet que ha permès projectar alguns dels títols més taquillers de l’any. Aquesta situació contrasta amb el País Valencià i les Illes Balears, on predominen les versions originals i l’oferta sovint es limita a una o dues sales, amb poques sessions i escassa difusió.
Plataforma per la Llengua alerta que, fora de Catalunya, el doblatge en català té una presència molt minoritària, i recorda que la Llei del cinema de Catalunya s’incompleix de manera sistemàtica des de fa més de quinze anys. L’entitat defensa que el problema no és la manca de públic, sinó la manca d’oferta, i reclama més ajudes al doblatge i la subtitulació, una promoció efectiva de les versions en català i mesures per incentivar les sales i normalitzar l’accés al cinema en català.