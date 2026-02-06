MERCAT IMMOBILIARI
Marsol retreu a l’AGIA el menyspreu al programa d’avals al primer habitatge
La ministra indica que queden un miler de cartes per enviar a propietaris de pisos buits
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, es va mostrar crítica amb les declaracions del president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, que va declarar que facilitar la compra del primer habitatge tindrà un efecte “limitat” i “difícilment” servirà per redreçar la dinàmica del mercat immobiliari. La ministra ho va considerar un menyspreu al nou programa d’avals.
La ministra va declarar que “sap greu que diguin que no veuen gaire futur al programa. El que hauria de fer l’AGIA és posar-se al costat del Govern i mirar de facilitar la recerca de pisos i aportar idees”. Marsol va defensar l’efectivitat del projecte i va remarcar que, mentre el primer programa va sumar 19 avals en tres anys, el nou, activat fa només dos mesos, ja n’acumula 11: “Dos d’aquests ja estan signats.”
“El que hauria de fer l’AGIA és posar-se al costat del Govern i mirar d’aportar idees”
La ministra va destacar que el preu de les hipoteques avalades és d’aproximadament 400.000 euros i va assegurar que el programa es dotarà pressupostàriament a mesura que sigui necessari. Marsol va insistir que cal donar temps a la iniciativa abans de fer-ne una valoració definitiva i va fixar un termini d’entre vuit i nou mesos per analitzar-ne els resultats.
NACIONAL
L’AGIA avisa que el programa de compra de pisos no serà suficient
Àlex Ripoll
“El Govern està fent grans esforços per facilitar l’accés al primer habitatge de propietat”
En aquest sentit, va fer una crida a la col·laboració de l’AGIA perquè aporti propostes de millora. “És molt fàcil dir que això no té futur. El Govern està fent grans esforços i estem parlant de molts diners per facilitar l’accés al primer habitatge de propietat”, va remarcar, tot recordant que l’executiu també ha destinat recursos importants a la promoció del lloguer assequible.
D’altra banda, Marsol va avançar que el Govern continuarà amb l’enviament de cartes als propietaris de pisos que poden estar buits per incorporar-los al mercat de lloguer. Després de les 800 missives ja trameses, encara queda un miler pendent. De les primeres respostes rebudes, es van detectar casos d’herències, processos judicials o immobles fusionats. Va reconèixer “que n’hi ha alguns que no responen i en aquest cas partiré de la base que és un senyal que estan buits”. En els casos sense resposta, es passarà a una segona fase amb l’obertura d’expedients. “És un procés llarg i s’ha de vigilar molt”, va cloure Marsol.