DADES DE L'HOSTELERIA
Els hotels tanquen l’any amb un 61% d’ocupació, similar a la del 2024
El cap de setmana de Cap d’Any hi va haver un volum de clients del 96,93%
Les dades d’ocupació hotelera del 2025 reflecteixen un comportament positiu i lleugerament superior al de l’any anterior, segons les xifres facilitades ahir per la Unió Hotelera. En termes globals, la mitjana anual d’ocupació va ser del 61,24%, per sobre del 60,45% registrat el 2024, la qual cosa suposa una millora d’1,19 punts percentuals. Aquesta evolució a l’alça reforça la tendència detectada en diversos mesos puntuals de l’any, amb rècords històrics d’ocupació el gener, febrer, maig, juliol, setembre, octubre i novembre, assolint la millor temporada en vuit anys. Aquest creixement sostingut també evidencia l’eficàcia de les accions de promoció turística i l’atractiu continuat d’Andorra com a destinació per a escapades de neu i natura.
“Estem molt satisfets per la feina feta, s’ha donat un bon servei i la clientela marxa contenta”
Pel que fa al desembre passat, l’ocupació va situar-se en un 62,85%, superant també el mateix període del 2024, quan va ser del 60,08%, és a dir, 2,77 punts percentuals més. Durant les dates clau de la campanya de Reis –del 29 de desembre al 4 de gener–, l’ocupació va arribar al 94,05%, una xifra notablement superior al 89,33% del mateix període de l’any anterior, consolidant l’estela de bons resultats tant en festes com en períodes especials de temporada.
Pel que fa a Cap d’Any, el sector hoteler va registrar un 96,93% d’ocupació, un indicador que referma l’atractiu del país durant les vacances nadalenques i de final de temporada. En paraules del director de la Unió Hotelera, Albert Mora, “l’afluència de visitants ha estat constant i hem treballat molt bé per aconseguir aquests números”. Mora també va voler remarcar que “estem molt satisfets per la feina feta, s’ha donat un bon servei i la clientela marxa contenta”. Segons la UHA, l’estabilitat meteorològica i l’estat de les pistes han estat claus per mantenir una alta ocupació sostinguda durant els períodes punta.
De cara a la primera part de l’any, la perspectiva continua sent optimista. Fins al març es preveu un bon ritme de reserves, amb un gener que ja presenta un 60% de confirmacions. Tot i això, el sector afronta reptes importants, especialment la manca de treballadors. Mora assenyala que l’aplicació de l’Entry/Exit, que exigeix que els sol·licitants de permisos extracomunitaris estiguin en situació regular i no hagin superat els 90 dies a l’espai Schengen, ha dificultat la contractació de temporers. Malgrat tot, el balanç és clarament positiu per al sector, que afronta el 2026 amb bones perspectives.