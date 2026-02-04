INFRAESTRUCTURES
FEDA soterrarà 17 quilòmeters de cable de mitjana tensió entre Prats i Encamp
El projecte vol impulsar una millora de la integració paisatgística a l’entorn de Meritxell
Els pròxims dies, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) iniciarà les obres per soterrar els 17 quilòmetres de cablejat de mitjana tensió que discorren entre Prats i el Lloset d’Encamp. La infraestructura actual, formada per 19 torres elèctriques, 14 pals de fusta de subjecció de les línies i un pòrtic elèctric que suporten les dues línies de tres cables durant els 2,6 quilòmetres entre l’inici i el final del tram, desapareixerà amb el propòsit de fomentar “la integració paisatgística i cultural amb l’objectiu de mantenir els nostres ecosistemes”, tal com va apuntar Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Segons Casal, l’actuació permetrà alliberar d’infraestructura una zona propera a l’espai de nidificació del trencalòs i l’àliga daurada.
L’obra, que costarà 450.000 euros, dels quals 100.000 es destinaran al desmuntatge de les línies actuals, hauria d’estar enllestida a final del 2026 o a principi de l’any que ve. Per dur a terme l’operació, FEDA va signar ahir els contractes de cessió dels terrenys amb el Govern i, també, amb els propietaris de les superfícies per on transitarà el nou cablejat soterrat i que substituirà l’actual, construït a final de la dècada dels seixanta i principi dels setanta. Segons Albert Moles, director de FEDA, “el desmuntatge presenta certa complicació”, però no representa un repte majúscul.
PARRÒQUIES
Els comuns signaran la cessió de terrenys pel parc eòlic del Maià al febrer
Pedro García
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va destacar la dimensió simbòlica i patrimonial del projecte, ja que el soterrament s’executarà en un indret emblemàtic com el camí ral de Prats de Meritxell, via d’accés a espais de referència com el santuari i els oratoris de Meritxell. Alcobé va reconèixer la col·laboració entre les administracions i els propietaris privats, i va recordar que l’actuació respon a una demanda històrica del veïnat. Segons va assenyalar, la retirada de les torres permetrà restituir la imatge original d’un antic eix de comunicació que va ser part de la carretera general que unia França i Espanya durant els anys trenta.
El parc eòlic avança
L’acord entre els comuns de Canillo i Encamp per la cessió dels terrenys pel futur parc eòlic del pic de Maià es troba pendent “dels últims serrells”, segons Jordi Alcobé. El cònsol major de Canillo va assegurar que els dos comuns “han mostrat la voluntat ferma”, juntament amb el Govern, de fer possible el projecte, que només està en espera d’esclarir “les formalitats d’ús d’un accés” amb una concessió de Saetde. Alcobé va destacar la importància de la infraestructura per avançar en la independència energètica del país.
NACIONAL
Els animalistes de l’entitat ARPA s’oposen al parc eòlic
Redacció
Segons el cònsol, la signatura definitiva podria produir-se durant el febrer o el març, però tot dependrà de la rapidesa amb la qual es tanquin aquests últims aspectes, tot i destacar que l’acord ha d’arribar “de la millor manera possible”.