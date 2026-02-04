Consell de ministres
Govern treballa "intensament" per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys
Casal afirma que porten treballant en el tema des de la tardor i que es concentren en la modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i adolescents per fer-la més garantista que l'actual
El ministre portaveu del Govern d'Andorra, Guillem Casal, ha confirmat a la roda de premsa posterior al consell de ministres, que des de l'executiu s'està treballant "intensament" per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, en un context internacional que cada cop està més sensibilitzat amb el tema. A Espanya, per exemple, el president de la nació, Pedro Sánchez, va anunciar fa uns dies que s'estava treballant en la mateixa direcció.
El ministre Casal, a més, ha remarcat que aquesta no és una situació que els hi vingui de nou, ja que hi porten treballant "des de la tardor", quan Xavier Espot va fer públic que l'executiu estava enfocat en la modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents amb l'objectiu de reforçar la protecció a la infància en entorns digitals i que la 'nova' norma sigui més ferma i específica que la que ja existeix.
També ha anunciat que el Govern, de la mà de la ministra Molné, està treballant paral·lelament per modificar diversos aspectes del Codi Penal relatius a l'entorn digital.