EL PROCÈS D'ASSOCIACIÓ AMB EUROPA
San Marino desvincula l’acord d’Andorra
Beccari defensa que el Principat no pot frenar el pacte ni condicionar el calendari
El procés d’associació entre San Marino i la Unió Europea no es veurà afectat encara que Andorra decideixi no ratificar l’acord. Aquesta és la idea que ha volgut deixar clara el govern de San Marino, i que la premsa del país ha recollit amb insistència en els darrers dies. Tant L’Informazione di San Marino com el diari Repubblica.sm han publicat editorials i cròniques destacant que el destí de San Marino no està lligat a la decisió final del Principat.
Afirma que cap referèndum andorrà ni retard impedirà l’aplicació
Els articles assenyalen que l’acord d’associació amb la Unió Europea té una naturalesa tècnica majoritàriament de competència exclusiva de la UE –prop del 95%– i que, per tant, l’aplicació provisional es pot activar només amb la ratificació de San Marino i la Unió, tot i que s’hagin previst clàusules mixtes per a determinats capítols. D’aquesta manera, qualsevol obstacle o demora d’Andorra, fins i tot un referèndum intern amb resultat negatiu, no paralitzaria l’entrada en vigor de l’acord per a la república de San Marino.
Rebutja el lligam a la decisió andorrana i vol la integració pròpia
El primer ministre, Luca Beccari, ha estat especialment contundent en les declaracions. En seu parlamentària i davant els mitjans, ha volgut aclarir que el futur de San Marino no està condicionat per Andorra: “Els nostres destins estan vinculats fins al moment de la firma, però després cada país segueix el seu camí”.
A més, Beccari ha remarcat que la Comissió Europea manté una actitud oberta davant la possibilitat que algun dels dos estats implicats no ratifiqui l’acord: “La Comissió Europea ha expressat sempre la seva disposició a continuar també només amb San Marino, en el cas –definit com a hipotètic– que Andorra decidís desvincular-se del procés”.
Per reforçar aquesta posició, L’Informazione di San Marino també va publicar en portada un titular clar: “Una eventual dificultat d’Andorra no bloquejaria San Marino”. Aquest missatge es repeteix en l’article: “Un cop signat l’acord, qualsevol entrebanc per part d’Andorra esdevindria un problema exclusivament andorrà”. Beccari també ha fet referència al paper d’Andorra en les modificacions tècniques del text final: “San Marino i Andorra participaran en les modificacions formals de l’acord, però aquestes no haurien d’interferir en el procés, ja que es tracta d’assumptes interns de la Unió Europea”.
Camins separats
Els textos expliquen que aquesta separació de camins no només és possible, sinó prevista, i que la Comissió Europea ha mostrat en tot moment voluntat de tirar endavant amb aquells estats que estiguin preparats. Tot i que l’acord va ser negociat conjuntament entre San Marino, Andorra i Mònaco, la seva entrada en vigor no requereix la ratificació simultània dels dos països que mantenen la negociació.
D’altra banda, Beccari ha volgut subratllar el valor estratègic d’aquest pas per a San Marino: “Després de la firma, s’obre un món nou”, ha assegurat, deixant clar que el país guanyarà un marc jurídic estable i eines per defensar els seus interessos dins l’estructura europea.