Successos
Treballs de rescat del camió que va caure muntanya avall al Pas
El vehicle es troba encallat prop del barranc del Bullidor
Les màquines excavadores han començat els treballs de rescat del camió que va caure cent metres muntanya avall mentre descarregava neu al Pas dimarts. El camió es troba encallat prop del barranc del Bullidor, i avui al matí ja es trobava sense càrrega. Ara, una grua està retirant la neu que envolta el vehicle encallat i així obrir camí per darrere amb l'objectiu de retirar-lo i poder retornar-lo a la carretera.
PARRÒQUIES
Un camió llisca 100 metres durant una descàrrega de neu
Redacció
El camió va caure dimarts al matí en una zona on habitualment es duen a terme treballs de descàrrega de neu, prop de l'últim revolt de la carretera del port d'Envalira abans d'arribar al Pas. La gran acumulació de neu existent a la zona va ser clau per evitar conseqüències més greus. El camió va anar lliscant per la superfície nevada de la muntanya sense arribar a bolcar, fet que va permetre que l’accident quedés en un ensurt i no provoqués danys personals.