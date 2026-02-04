ENCAMP
Un camió llisca 100 metres durant una descàrrega de neu
L’incident, al Pas de la Casa, no provoca danys personals
Un camió llevaneu va patir un accident ahir al migdia mentre efectuava tasques de retirada de neu a la localitat encampadana del Pas de la Casa. El vehicle va caure uns 100 metres muntanya avall en una zona on habitualment es duen a terme treballs de descàrrega de neu. Els fets es van produir pels volts de la una del migdia i, segons va informar la policia, no es van registrar ferits.
En el moment de l’incident, el camió es trobava realitzant una operació habitual de descàrrega en un punt habilitat per dipositar la neu fora de la via pública. Per causes que s’hauran d’aclarir, el vehicle va començar a desplaçar-se cap enrere de manera sobtada, sense que el conductor pogués evitar-ho, i va acabar lliscant pendent avall durant aproximadament un centenar de metres.
La gran acumulació de neu existent a la zona va ser clau per evitar conseqüències més greus. El camió va anar lliscant per la superfície nevada de la muntanya sense arribar a bolcar, fet que va permetre que l’accident quedés en un ensurt i no provoqués danys personals.
Tot i l’espectacularitat de l’episodi, per sort, cap persona va resultar ferida. Ara, els pèrits i l’empresa asseguradora seran els encarregats d’avaluar l’abast dels danys materials soferts pel vehicle i de determinar les causes exactes que van provocar l’incident.