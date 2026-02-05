PROJECTE SOCIAL
La residència d’Encamp, el 2028
Les instal·lacions disposaran de 120 llits, dels quals fins a 66 seran concertats, i d’un centre de dia amb capacitat per a 30 persones
La residència per a la gent gran d’Encamp es començarà a construir a la primavera i estarà enllestida d’aquí a dos anys. El comú i MoraBanc van formalitzar ahir un conveni de col·laboració per a la posada en funcionament del nou equipament sociosanitari. L’acord estableix que els encampadans amb un mínim de tres anys de residència tindran preferència en l’accés a les places no concertades pel Govern, tant de la residència com del centre de dia. La inversió destinada al projecte, promogut per MoraBanc, és de 17 milions d’euros. El capital prové de fons propis de l’entitat i d’inversors privats.
Les instal·lacions disposaran de 120 places de residència assistida –de les quals fins a 66 seran concertades– i de 30 de centre de dia. La residència assistida tindrà serveis d’atenció integral les 24 hores, amb suport personal, serveis d’infermeria, fisioteràpia, estimulació cognitiva, activitats socioculturals i programes de promoció de l’autonomia. El centre de dia oferirà un servei diürn destinat a proporcionar suport, atenció i activitats terapèutiques a persones grans en situació de dependència lleu o moderada. La gestió serà a càrrec de Residencial Parc de l’Ossa, una societat andorrana amb el lideratge de Residencial Senior, un operador amb més de 20 anys d’experiència en el sector a Girona.
El conveni també estableix que MoraBanc haurà de garantir el manteniment de l’edifici durant un període de com a mínim deu anys. Tot i això, la cònsol major, Laura Mas, va mostrar-se convençuda que la iniciativa “té un llarg futur garantit” a Encamp. El projecte s’ha beneficiat de la bonificació del 90% de la quota tributària de l’impost de construcció per a les edificacions destinades a serveis socials per a gent gran, una mesura aprovada durant el mandat anterior.
Impacte social
La residència vol contribuir a cobrir un dèficit de places al país. “Vam fer una anàlisi comercial analitzant una mica la piràmide demogràfica d’Andorra i els percentatges que els països acostumen a dedicar a residències, i això ens va fer veure que hi havia una mancança de llits”, va assenyalar el director d’inversions de MoraBanc, Gerard Albà.
La iniciativa s'ha beneficiat d'una bonificació impositiva del 90%
A part de la bonificació de l’impost de construcció, un altre dels motius que explica la tria d’Encamp com a ubicació del centre sociosanitari va ser l’accés a una parcel·la cèntrica. “Vam trobar un terreny, cosa que no és fàcil actualment a Andorra. Creiem que és molt important que la residència sigui accessible i còmoda”, va assenyalar el directiu de l’entitat financera.
Mas va celebrar el conveni: “L’acord permetrà que la gent gran d’Encamp pugui continuar vivint a la seva parròquia al llarg de tota la vida.” Albà, per la seva part, va apuntar: “El projecte de la residència és un bon exemple de com la iniciativa privada pot generar projectes atractius en l’àmbit de la inversió que, a la vegada, aportin valor a la societat, en aquest cas incrementant les places de residència per a la gent gran. Estem orgullosos de la implicació dels inversors i el banc en aquest projecte i de ser un punt de suport a les polítiques socials del país.”
D'AQUÍ A DOS ANYS HI HAURÀ 336 PLACES CONCERTADES EN CENTRES SOCIOSANITARIS
Marín, finalment, va destacar la importància d’un equipament com el d’Encamp. “Aquesta residència sociosanitària, construïda al centre de la parròquia, donarà servei tant als seus ciutadans com als de la resta del país”, va remarcar.
“Quan unim esforços i sumem voluntats, som capaços d’impulsar projectes que milloren Andorra”, va concloure Marín.