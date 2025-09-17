AFERS SOCIALS
La futura residència sociosanitària d’Encamp disposarà de 130 places
El projecte de la residència sociosanitària d’Encamp ja s’ha entrat al comú per obtenir la llicència d’obres. Un fet que significa l’imminent inici de construcció del centre, que està previst que albergui unes 130 places, de les quals entre el 45% i el 55% seran concertades, tal com va quedar manifest en el memoràndum d’entesa signat pel Govern. Axí ho va manifestar la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, durant la celebració ahir de Meritxell per als residents del centre sociosanitari El Cedre. “En poc temps tindrem la bona notícia del començament d’aquesta construcció, sabem que això sortirà aviat”, va assegurar. Els baixos del futur edifici acolliran, també, un centre de dia.
Menys d'una vintena de padrins esperen plaça de residència
La titular d’Afers Socials es va mostrar satisfeta amb la llista de padrins que esperen plaça a les residències, en considerar-la “molt reduïda”. La xifra se situa actualment per sota de la vintena. A més, de tots ells només uns tres o quatre requereixen atenció domiciliària. Un servei que cobreix la totalitat de les necessitats, gràcies a l’ampliació de personal i la paral·lela contractació de l’empresa privada Vitalea. “Són molt menys de vint persones que sí que estan esperant una plaça, però no necessiten cap servei per part d’Afers Socials”, va afirmar Marín. De fet, “el treball que es fa des del ministeri pretén que la gent gran que tingui una dependència no gaire greu puguin estar com més temps millor al seu entorn domiciliari”, va afegir. Pel que fa als centres de dia, tampoc hi ha llista d’espera a hores d’ara.