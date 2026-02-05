Informe
La duana arrenca l'any amb una baixada d'ingressos del tabac del 9%
La xifra de recaptació del primer mes de l'any ha estat de 15,4 milions
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han baixat un 9% al gener, situant-se en 5.368.394,18 euros. La duana comença l'any amb una recaptació acumulada de 15.471.197,26 euros, un descens del 9% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 715.996,40 euros, un 10,5% menys que ara fa un any.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han baixat fins als 4,7 milions d’euros, un 7,4% menys que el gener del 2025. Les d’altres mercaderies també van a la baixa situant-se en els 4,6 milions, un 10,4% menys que el mateix període de l'any passat.
