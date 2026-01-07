Duana
Els ingressos del tabac augmenten un 101,2% al desembre
La xifra de recaptació de la duana ha estat de 19,1 milions
Els ingressos a la duana fruit de la importació de tabac han augmentat un 101,2% al desembre, situant-se en 6.515.828,67 euros. Es tracta d’una xifra notablement superior a la registrada el mateix mes de l’any passat, quan va ser de 3,2 milions. La duana tanca l'any amb una recaptació acumulada de 89.034.131,60 euros, un descens del 19,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Les entrades per begudes se situen en 802.764,56 euros, un 0,5% menys que ara fa un any. L’acumulat és de 8,9 milions, amb un lleuger augment de l'1,8%, respecte al mateix període de l’any passat.
La recaptació general de la duana el mes passat va ser de 19,1 milions d’euros, una xifra que suposa un augment del 33%, respecte al desembre del 2024, quan va ser de 14,3 milions. Tot i l'augment mensual, l'acumulat continua sent negatiu en comparació a l'any anterior. La xifra es queda en 222,6 milions d'euros, que representa una davallada del 6,5% respecte a l'any anterior.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 5,1 milions d’euros, un 8% més que el desembre del 2024, deixant l’acumulat en 55,4 milions, igual que el desembre de l'any passat. Les d’altres mercaderies van a l’alça i han arribat als 6,6 milions. L’acumulat és de 69,2 milions d’euros, un 19,6% superior al del 2024.
NACIONAL
Redacció