El col·legi d'infermers valora "molt positivament" la vacunació gratuïta per als adults
El COIA defensa que aquesta nova fórmula "permetrà evitar visites innecessàries i agilitzar els circuits assistencials"
El col·legi oficial d'infermeres i infermers d'Andorra (COIA), valora "molt positivament" l'aprovació del decret que permetrà posar en marxa, a partir de l'1 de març, el calendari de vacunació per a adults amb administració gratuïta als CAP i sense necessitat de recepta mèdica. Pel col·legi, la mesura "suposa un pas endavant en l’accessibilitat, l’eficiència del sistema sanitari i la promoció de la salut de la població adulta", i destaca el paper "fonamental" dels professionals sanitaris.
Dolors Moreno
El COIA defensa que aquesta nova fórmula "permetrà evitar visites innecessàries, agilitzar els circuits assistencials i facilitar que les persones puguin rebre determinades vacunes que tenen indicacions clares segons l’edat o criteris clínics establerts, sense generar una càrrega addicional al sistema".