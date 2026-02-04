Salut obre convocatòria per reconèixer iniciatives de promoció de la salut mental i inclusió social
El concurs vol donar visibilitat a accions de sensibilització i fomentar la participació ciutadana fins al 15 d’abril
El Ministeri de Salut ha obert la convocatòria per al reconeixement d’iniciatives que fomentin la sensibilització, la promoció de la salut mental i la inclusió social. El concurs té com a objectiu donar visibilitat a accions impulsades per la ciutadania, entitats i associacions, promoure actes de sensibilització i estimular la participació amb impacte mediàtic i social.
Les iniciatives es poden presentar fins al 15 d’abril, en horari d’atenció al públic, mitjançant l’enviament de la documentació a l’adreça electrònica pisma@govern.ad
El reconeixement s’emmarca dins l’Acció A44 del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que promou la implicació de la societat civil i de l’Administració pública en la promoció de la salut mental i la inclusió social.
La convocatòria s’alinea amb els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i amb les prioritats de la Coalició Pan-Europea en Salut Mental 2021-2025. Les iniciatives guanyadores rebran premis consistents en entrades a espais del Principat i vals de compra per a material de papereria i llibreria.
En l’edició del 2025 es van presentar vuit candidatures. El primer premi va recaure en Nataxa Afamughat per la proposta de crear un grup d’agents dedicats a la salut mental; el segon va ser per a Anna Simonet, per una exposició sobre les inseguretats corporals i els estàndards de bellesa; i el tercer el va obtenir Ezoe Alberola per una sèrie de creacions centrades en l’ansietat, els trastorns alimentaris i les conductes autolítiques.
Es crea el nou bàtxelor estatal en gestió logística
El Govern també ha aprovat la creació del títol estatal de bàtxelor en gestió logística, una nova titulació universitària orientada a formar professionals qualificats per donar resposta a les necessitats del sector logístic i de la cadena de subministrament.
Aquest nou bàtxelor permetrà als titulats exercir en perfils com responsable de logística, coordinador de la cadena de subministrament, planificador de la demanda, gestor d’operacions, analista de processos logístics o responsable de transport i distribució. Igualment, obre la porta a sortides professionals com a consultor en logística i operacions, tècnic en logística internacional, responsable de magatzem o centre de distribució, especialista en logística sostenible o expert en duanes i compres.
Amb la creació de la titulació, l’executiu ha definit les característiques generals que hauran de concretar-se en els plans d’estudis que elaborin les universitats interessades a impartir-la. Aquests plans hauran de ser posteriorment validats per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).
La creació del nou bàtxelor respon a una sol·licitud presentada per la UNIPRO Universitat Digital Europea, que ha manifestat la voluntat d’incorporar aquesta titulació a la seva oferta formativa en els pròxims cursos acadèmics.