Govern reconeix tres iniciatives ciutadanes per la inclusió i la sensibilització en salut mental
Els guardonats han estat reconeguts amb premis en forma de forfets d’esquí, entrades a Caldea i vals de compra en papereries i llibreries
Els ministeris de Salut, Afers Socials i Cultura, Joventut i Esports han distingit aquest dijous tres iniciatives ciutadanes adreçades a la inclusió social, la sensibilització i la promoció de la salut mental.
Entre les vuit propostes presentades, el primer premi ha estat per a Nataxa Afamughat, que ha plantejat la creació d’un grup d’agents dedicats a la salut mental. El segon premi l’ha obtingut Anna Simonet amb una exposició sobre les inseguretats corporals i els estàndards de bellesa, mentre que el tercer guardó ha recaigut en Ezoe Alberola, per una sèrie de creacions artístiques sobre l’ansietat, els trastorns alimentaris i les conductes autolítiques.
En el seu discurs, la ministra de Salut, Helena Mas, ha recordat que “la salut mental és una prioritat del Govern i un compromís col·lectiu” i ha remarcat que "el canvi només serà possible amb la implicació activa de tota la societat, les entitats i les institucions". Mas ha subratllat que aquests reconeixements posen en valor la creativitat, l’esforç i el compromís de persones i projectes que contribueixen a una societat "més justa, oberta i respectuosa amb la salut mental".
El reconeixement s’inscriu en l’Acció A44 del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que fomenta la participació de la societat civil i l’Administració pública en la promoció de la salut mental i la inclusió social, en línia amb l’Agenda 2030 de l’ONU i les prioritats de la Coalició Pan-Europea en Salut Mental 2021-2025.
Les iniciatives guardonades han estat reconegudes amb premis en forma de forfets d’esquí, entrades a Caldea i vals de compra per a material de papereria i llibreria.