Obres
El Museu de l’Electricitat tanca els diumenges fins a l’inici de les obres de reforma
FEDA Cultura mantindrà les activitats al territori durant el període de tancament parcial del museu
El MW Museu de l’Electricitat modifica temporalment els seus horaris d’obertura a partir d’aquesta setmana, en el marc del procés preparatori per a la seva reforma. Fins a l’inici de les obres, el museu romandrà tancat els diumenges, tot i que continuarà obert de dimarts a dissabte, amb l’horari habitual de 09.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.30 h.
Com és habitual, el centre també restarà tancat els dilluns, així com durant els festius de la parròquia d’Encamp i l’1 de juny, en motiu de la Festa Patronal de FEDA.
Malgrat el futur tancament integral de l’edifici, FEDA Cultura continuarà activa i desenvoluparà la seva programació habitual a altres espais. Es mantindran les propostes al Camí hidroelèctric d’Engolasters, així com les activitats educatives als centres escolars i les accions culturals descentralitzades, amb l’objectiu de continuar promovent la divulgació de la cultura, la història i la sostenibilitat arreu del territori.
NACIONAL
FEDA Cultura tanca el 2025 amb més de 9.000 assistents
Redacció