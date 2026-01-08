Obres

El Museu de l’Electricitat tanca els diumenges fins a l’inici de les obres de reforma

FEDA Cultura mantindrà les activitats al territori durant el període de tancament parcial del museu

Museu de l'Electricitat de FEDA a Encamp.

Museu de l'Electricitat de FEDA a Encamp.FEDA.

Redacció

El MW Museu de l’Electricitat modifica temporalment els seus horaris d’obertura a partir d’aquesta setmana, en el marc del procés preparatori per a la seva reforma. Fins a l’inici de les obres, el museu romandrà tancat els diumenges, tot i que continuarà obert de dimarts a dissabte, amb l’horari habitual de 09.30 a 13.30 h i de 15.00 a 18.30 h.

Com és habitual, el centre també restarà tancat els dilluns, així com durant els festius de la parròquia d’Encamp i l’1 de juny, en motiu de la Festa Patronal de FEDA.

Malgrat el futur tancament integral de l’edifici, FEDA Cultura continuarà activa i desenvoluparà la seva programació habitual a altres espais. Es mantindran les propostes al Camí hidroelèctric d’Engolasters, així com les activitats educatives als centres escolars i les accions culturals descentralitzades, amb l’objectiu de continuar promovent la divulgació de la cultura, la història i la sostenibilitat arreu del territori.

