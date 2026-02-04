Adjudicació
El desplaçament de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentaria ha costat 9.200 euros
L'empresa adjudicatària ha estat Pantours
El Consell General ha fet públic aquesta tarda l'adjudicació de les despeses pel desplaçament de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària a Ginebra per un valor de 9.191,24 euros, a l'empresa Pantours, d'Andorra la Vella.
L'import total ha servit per pagar els vols, els desplaçaments i l'hotel del conjunt de la delegació que es van desplaçar a Suissa a finals d'octubre, per assistir a la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària.
El Consell General es veu obligat a fer pública aquesta informació perquè l'import adjudicat és major de 7.500 euros.