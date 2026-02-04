Adjudicació

El desplaçament de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentaria ha costat 9.200 euros

L'empresa adjudicatària ha estat Pantours

Un moment de l'Assemblea de l'edició 151a de la UIP a Ginebra

Un moment de l'Assemblea de l'edició 151a de la UIP a Ginebra

El Consell General ha fet públic aquesta tarda l'adjudicació de les despeses pel desplaçament de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària a Ginebra per un valor de 9.191,24 euros, a l'empresa Pantours, d'Andorra la Vella.

L'import total ha servit per pagar els vols, els desplaçaments i l'hotel del conjunt de la delegació que es van desplaçar a Suissa a finals d'octubre, per assistir a la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària.

El Consell General es veu obligat a fer pública aquesta informació perquè l'import adjudicat és major de 7.500 euros.

