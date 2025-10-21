Exterior
Andorra reforça el compromís amb el dret internacional humanitari a la 151a Assemblea de la UIP
En l'acte, que acabarà dijous, la delegació andorrana ha defensat una visió de política internacional basada en la cooperació, la inclusió i la responsabilitat global
Una delegació del Consell General, encapçalada per la subsíndica general Sandra Codina, participa a la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), que se celebrarà fins el dia 23 d’octubre a Ginebra (Suïssa). La trobada reuneix representants parlamentaris de tot el món per debatre sobre dret internacional i acció humanitàrias en temps de crisi.
Durant la seva intervenció, Codina ha subratllat que “la crisi humanitària és conseqüència de la crisi del multilateralisme” i que la resposta ha de ser “multisectorial i inclusiva”. També ha reafirmat el compromís ferm d’Andorra amb el Dret Internacional Humanitari, consolidat en els darrers anys.
La consellera general Maria Àngels Aché ha participat al Fòrum de Dones Parlamentàries, on ha defensat la necessitat d’un lideratge polític més col·laboratiu i igualitari. Aché ha destacat que la paritat entre homes i dones al Consell General i al Govern reflecteix un canvi positiu en la cultura política andorrana.
A més, Aché ha participat en la trobada de parlaments membres de la francofonia, on els parlamentaris han coincidit en la importància d’aprofitar el suport que ofereix l’APF per reforçar les competències en àmbits com la digitalització, la igualtat i la formació dels joves.
També hi ha intervingut, el conseller general Marc Monteagudo ha participat al Fòrum de Joves Parlamentaris, aportant dades sobre la participació i els càrrecs de responsabilitat dels joves al Consell General.
La delegació andorrana ha intervingut igualment en la sessió del Consell Director de la UIP, on s’ha aprovat el pressupost per al 2026.
Andorra hi ha defensat una visió de política internacional basada en la cooperació, la inclusió i la responsabilitat global. L’esdeveniment clourà dijous amb la presentació de les conclusions i resolucions de l’assemblea.