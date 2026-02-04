BOPA
El Consell Superior de la Justícia obre la convocatòria de batlles i magistrats substituts per al 2026
El termini per inscriure’s a les llistes anuals s’obrirà amb la publicació de l’edicte al BOPA i acabarà el 5 de març
El Consell Superior de la Justícia ha aprovat aquest dimarts la convocatòria per a la inscripció a les llistes anuals de batlles substituts i de magistrats substituts corresponents a l’any 2026, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada de la Justícia.
Pel que fa a la llista de batlles substituts, la convocatòria s’adreça a magistrats emèrits, antics magistrats, antics batlles i a les persones que hagin superat les proves de selecció de batlles sense haver obtingut plaça, sempre que compleixin els requisits legals establerts. Aquesta llista permet el nomenament rotatori de batlles substituts quan sigui necessari per garantir el funcionament dels òrgans judicials.
NACIONAL
Més efectius per a la Justícia
Abel Rivera
Quant a la llista de magistrats substituts, hi poden optar magistrats emèrits i antics magistrats que compleixin les condicions previstes a la normativa vigent, amb l’objectiu de cobrir necessitats puntuals dins l’Administració de Justícia.
El termini de presentació de candidatures s’obrirà un cop es publiqui l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), previst per a la setmana vinent, i finalitzarà el 5 de març del 2026 a les 15.00 hores. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent, disponible al web www.justicia.ad/tràmits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, indicant la qualitat per la qual sol·liciten la inscripció i aportant la documentació requerida.
Renovació d’una magistrada del Tribunal Superior
En la mateixa sessió, el Consell Superior de la Justícia ha acordat la renovació de Fátima Ramírez Souto com a magistrada del Tribunal Superior de Justícia, de conformitat amb l’article 68, apartat 3, de la Llei qualificada de la Justícia. La renovació tindrà efecte a partir del 13 de febrer del 2026.