Vacunes gratuïtes per a la població adulta
El ministeri impulsa un calendari específic amb vaccins com el de la diftèria, tetanus i tos ferina als 40 anys
El ministeri de Salut institucionalitza les vacunes en la població adulta, de manera que les injeccions passaran a ser gratuïtes i tampoc no caldrà recepta mèdica, únicament demanar cita prèvia al Centre d'Atenció Primària (CAP). La ministra de Salut, Helena Mas, i la cap de l'àrea de vigilància epidemiològica, Rosa Vidal, han presentat aquesta tarda el nou calendari de vacunació que inclou vaccins específics als 40, els 65 i els 80 anys i també inoculacions a partir dels 18 anys a persones que no hagin passat algunes malalties infeccioses o no hagin rebut la corresponent vacuna. Una iniciativa que vol incidìr en la prevenció perquè "les vacunes et protegeixen a tu i a tota la comunitat", ha incidit la ministra de Salut. Però Mas i Vidal han manifestat que no té a veure amb una preocupació per un eventual repunt de determinades patologies.
En concret, als 40 anys s'inclou la primera dosi de la vacuna que inclou la protecció contra el tetanus, la diftèria i la tos ferina. Als 65 anys, la segona dosi i el vaccí contra l'herpes zòster. I als 80, la del virus respiratori sinicial. A més, per als majors de 18 anys i que no hagin passat la malaltia o no hagin rebut la immunitat via vacuna s'inclou igualment la diftèria, tetanus i tos ferina; la triple vírica que protegeix de xarampió, rubeola i galteres. Finalment, si alguna persona no ha rebut la de l'hepatitis B també en podrà demanar la injecció.
Sempre han estat vacunes recomanades i que cobria la CASS amb recepta mèdica però l'usuari havia d'abonar la part no coberta; amb la gratuïtat es confia en arribar a més població. El nou pla entra en vigor a partir de l'1 de març.
