Els casos de tos ferina es disparen amb 18 diagnòstics

Andorra suma en quatre mesos més casos de tos ferina que durant tot l’any passat. Se n’han diagnosticat 18 pels 15 detectats en els dotze mesos del 2023. Un repunt que s’està produint arreu d’Europa i que ha motivat l’alerta del centre dedicat a la prevenció i control de malalties al continent: ha registrat 60.000 casos entre el 2023 i els primers mesos del 2024, deu cops més que en anys anteriors. El bacteri que provoca la malaltia està circulant amb intensitat i Andorra no s’escapa de l’afectació, va remarcar ahir Mireia Garcia, metgessa de l’àrea de vigilància epidemiològica. El centre europeu ho explica perquè venim d’uns anys de circulació limitada, especialment durant la pandèmia de la covid-19. Però també per la presència d’individus no vacunats o que no tenen la pauta al dia i per la disminució de la immunitat. El Principat té “cobertures bastant elevades de vacunació” contra la malaltia, però Garcia va recordar que no sempre s’assoleix el 100% d’efectivitat i que “amb el temps la immunitat va baixant, la protecció no és com al principi”. Això no obstant, la metgessa puntualitza que amb la injecció “estem prevenint casos greus”. De fet, només s’ha produït una hospitalització, i d’una persona “amb altres patologies concomitants i se n’ha sortit. No tenim letalitat”.

El vaccí contra la tos ferina fa part del carnet de vacunació infantil. El ministeri de Salut va recordar ahir que les dosis s’administren als dos mesos, als quatre mesos i als 12 mesos, als cinc anys i que n’hi ha una de recordatori a l’adolescència, concretament als 15 anys. A més, es recomana la inoculació a les dones embarassades i preferiblement entre la setmana 27 i 32 de gestació. El ministeri va recordar que en aquest cas la finalitat és doble: “Reduir la probabilitat que la dona embarassada adquireixi la malaltia i contagiï el nounat, i facilitar la transmissió passiva d’anticossos a través de la placenta al fetus, que el protegiran fins que comenci a vacunar-se segons les pautes del calendari infantil.” Es tracta, va recordar, “d’una vacuna inactiva que no pot provocar la malaltia i que és totalment segura per a la mare i per al fetus”.

No hi ha una franja d’edat predominant en els divuit casos diagnosticats fins ara. I tampoc s’han donat en nadons lactants, que són els que tenen major probabilitat de patir un quadre greu. Garcia també va destacar el paper dels metges, que “són més sensibles, hi pensen més ràpidament”, amb la qual cosa hi ha major volum de notificacions i de detecció. La metgessa del ministeri va remarcar que “no és una alarma perquè els casos no són greus. La situació no és preocupant”, però se n’està fent el seguiment alineat amb l’alerta europea.

La major incidència de la malaltia ja s’arrossega des del 2023. Els símptomes a l’inici són similars als d’un refredat comú amb mocs, tos progressiva i possible febre moderada, però amb el pas dels dies arriben els atacs intensos de tos acompanyats del que s’anomena “gall respiratori”, que pot provocar vòmits. El període d’incubació va dels set als deu dies i es pot allargar fins als 21. Es tracta d’una patologia altament infecciosa, i per això el diagnòstic va acompanyat d’un protocol per evitar en la mesura del possible una expansió dels contagis.