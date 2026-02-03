Cossos especials
La policia forma professionals d'Igualtat en violències digitals envers les dones
Els experts de delictes tecnològics han donat eines per identificar extorsions o divulgació d'imatges íntimes
La policia ha impartit aquesta setmana i per primera vegada una formació sobre violències digitals envers les dones, incloses les violències sexuals en aquest àmbit, adreçada a una vuitena de professionals del departament de Polítiques d’Igualtat del Govern, segons informa el cos de seguretat en un comunicat avui.
L’objectiu del curs ha estat dotar el personal tècnic de més coneixements per actuar en casos en què les dones són víctimes, per exemple, d’extorsió; de divulgació d’imatges íntimes reals o manipulades; d’accessos il·lícits al correu electrònic, perfils de xarxes socials o comptes bancaris; de suplantació; de ciberassetjament; de campanyes de desprestigi; d’espionatge de dispositius mòbils; de geolocalització o d’amenaces a través de canals de missatgeria.
La formació ha anat a càrrec d’experts del Grup de Delictes Tecnològics de la policia, que han ofert eines i informació per detectar aquestes violències i per preservar i recollir proves des del primer moment. El cos de seguretat exposa que aquestes evidències són necessàries per ajudar i defensar les víctimes, acreditar els fets i identificar els presumptes autors, siguin coneguts o ciberdelinqüents, segons recull el comunicat.
La formació ha destacat com protegir les dones que pateixen aquestes violències i en la cura de la seva vida digital. El servei d'ordre ressalta que les sessions s’han organitzat davant l’augment global de les violències digitals i per contribuir a la millora contínua de l’acompanyament a les víctimes, un treball que s’aborda de manera transversal amb tots els departaments i serveis implicats, conclou el comunicat.