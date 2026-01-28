Ciberseguretat
Experts alerten de l’augment de les estafes digitals i els ciberdelictes a Andorra
Els ponents en la taula rodona celebrada al Consell General han remarcat la necessitat de tenir educació en seguretat a internet
Experts en seguretat digital alerten d'un increment de les estafes digitals i els ciberdelictes. Ho han fet aquest vespre en una taula rodona al Consell General centrada en els reptes actuals de la seguretat digital i l’impacte del mal ús de la informació personal en la societat, en el Dia Internacional de la Protecció de Dades. La jornada ha reunit professionals de diferents àmbits que han coincidit a assenyalar la necessitat de conscienciar la ciutadania i reforçar la prevenció davant l’increment dels ciberdelictes.
L’agent major de la Unitat de Delictes Tecnològics de la policia, Ferran Jordan, ha advertit que els delictes vinculats a l’ús fraudulent de dades personals mantenen una tendència a l’alça, especialment a través del phishing. Tot i que no ha facilitat xifres concretes, ha assegurat que aquestes tècniques continuen sent una de les principals portes d’entrada per a estafes, accessos indeguts a comptes bancaris, correus electrònics o sistemes empresarials. Jordan ha subratllat que qualsevol persona pot ser víctima d’aquests delictes i ha remarcat la importància d’aplicar el sentit comú i la prudència, evitant clicar en enllaços o missatges no sol·licitats.
Pel que fa a la intel·ligència artificial, el responsable policial ha assenyalat que planteja nous riscos, com la suplantació d’identitat mitjançant veus o imatges falses, i ha defensat petites mesures preventives, com protocols familiars, per reduir els enganys.
Andrés López, gerent i fundador de Win2Win ha posat l’accent en la necessitat de situar les persones al centre de la protecció de dades i ha afirmat que el mal ús de la informació personal afecta tots els col·lectius per igual. López ha considerat la intel·ligència artificial una oportunitat, però ha alertat del seu potencial per facilitar atacs com els deepfakes, insistint en la importància de la regulació i la formació per fer-hi front.