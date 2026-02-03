Meteo
La pertorbació Leonardo portarà neu demà al matí
La previsió és que la borrasca es quedi al Principat fins dissabte
Una nova borrasca farà acte de presència al Principat a partir de demà i s'espera que tingui afectació fins dissabte, aquest cop es tracta de Leonardo, i és una pertorbació atlàntica que deixarà fred al matí de demà. Durant el matí s'esperen algunes nevades febles a totes les cotes, associades al pas del front i a la tarda la neu deixarà pas a la pluja, que persistirà fins al vespre i inclús nevades a partir dels 1.400 metres. El vent bufarà fluix de component oest al llarg de la jornada, sense fenòmens destacables associats.
Previsió de la borrasca a Espanya
Al país veí, la pertorbació ja ha deixat una jornada complicada amb inestabilitat i neu a les muntanyes i pluges intenses al sur del país i a Galícia. La neu també ha estat força present, ja que s'ha situat a partir dels 900 metres. I lluny de desaparèixer, sembla que aquesta serà una tendència que es repetirà al llarg de la setmana, i que ha provocat que l'AEMET, l'Agència Estatal de Meterorologia d'Espanya, hagi hagut d'activar l'avís especial per temporals fins a final de setmana i que tindran una gran afectació sobre la Península Ibèrica. Segons l'agència, la previsió és que a partir de demà, la pertorbació Leonardo deixi episodis de precipitacions, vent fort i mala mar a partir de demà, especialment delicada, però, serà la situació al sud d'Espanya on les acumulacions de pluja podrien superar loclament els 200 i 250 litres per metre quadrat en 24 hores, sobretot a àrees muntanyoses com Grazalema, a Càdis o a Ronda.
La circulació associada a Leonardo generarà una entrada d’aire humit d’origen atlàntic cap al sud, amb un patró que mantindrà les precipitacions persistents durant diversos dies. Aemet també alerta de l’acompanyament del temporal amb vent intens i un context marítim advers, amb onades significatives d’almenys quatre o cinc metres d’alçada en alguns trams del litoral, especialment al mar d’Alborán.
El dimecres s’espera com el dia més advers del període, amb pluges persistents i vents molt forts que podrien produir impactes hidrològics rellevants, com creixements de rius i desbordaments, i risc potencial de despreniments de terra en zones de relleu exposat.