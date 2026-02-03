Política
Jordi Puy jura el càrrec com a nou cap de gabinet
El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha mostrat convençut que exercirà la funció amb professionalitat i vocació de servei
Jordi Puy Segura ha jurat aquest matí com a nou cap de gabinet. L'acte ha tingut lloc al despatx del cap de Govern, Xavier Espot, que s'ha mostrat convençut que el nou cap de gabinet exercirà aquesta funció amb professionalitat, criteri i vocació de servei. "Jordi Puy és una persona que ha demostrat, al llarg de la seva trajectòria, un profund sentit del deure, una capacitat notable d’escolta i una gran habilitat per anticipar, ordenar i impulsar allò que és essencial", ha expressat Espot.
NACIONAL
Espot nomena Jordi Puy nou cap de gabinet
Pedro García
Puy relleva Sílvia Calvó, que passa a ocupar la direcció general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Jordi Puy ocupava, fins ara, la secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, càrrec que exercia des de l’inici de l’actual legislatura. La substituta de Jordi Puy és la fins ara secretària del comú de la Massana, Laura Camps.
Puy va iniciar l’etapa a l’administració pública com a secretari de comissions del Consell General i secretari de la delegació del Consell a l’Organització per la Seguretat i la Cooperació d’Europa (OSCE). Més endavant, va ocupar el càrrec de secretari general adjunt del Consell General i, després, va ser nomenat secretari general del comú d’Andorra la Vella.